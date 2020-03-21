Александрия не станет срезать зарплату своим игрокам на период карантина

Руководство бронзового призера чемпионата Украины “Александрии” с пониманием отнеслось с ситуацией, которая сложилась после объявления карантина.

В отличии от многих клубов по всей Европе, которые на период карантина уменьшили оклады своим игрокам от 10 до 30%, руководство александрийского клуба не стало снижать зарплаты, о чем сообщил директор клуба Дмитрий Китаев.

«Всех отпустили, все разъехались по домам. На базе остались тренеры и около 10 игроков: местные и иностранцы, которые не смогли вылететь. Все тренируются в индивидуальном порядке. Как и у всех: карантин, все по домам, исполняют карантинные требования.

Никаких репрессий по зарплате нет. Футболисты в этой ситуации не виноваты, никто не виноват.

Не думаю, что 3 апреля закончится карантин, дай бог, чтобы в начале мая возобновили чемпионат»