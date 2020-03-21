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Футбол

Барселона договорилась по переходу 19-летнего таланта Сан-Паулу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Густаво Майя

Молодой талант бразильского “Сан-Паулу” Густаво Майя новый сезон начнет в составе каталонской “Барселоны”, о чем сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte.

Руководство каталонского гранда заплатило один миллион евро компенсации за приоритетное право на приобретение 19-летнего вингера. Основной этап переговоров должен состоятся летом, за 70% прав на игрока “Барселона” заплатит 3,5 миллиона евро.

Отметим, Густаво Майя является лидером молодежного состава “Сан-Паулу”, в последних семи матчах он забил три гола.

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Тэги: БарселонаГуставо МайяСан-Паулу
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