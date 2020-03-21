Барселона договорилась по переходу 19-летнего таланта Сан-Паулу

Молодой талант бразильского “Сан-Паулу” Густаво Майя новый сезон начнет в составе каталонской “Барселоны”, о чем сообщает авторитетное бразильское издание Globoesporte.

Руководство каталонского гранда заплатило один миллион евро компенсации за приоритетное право на приобретение 19-летнего вингера. Основной этап переговоров должен состоятся летом, за 70% прав на игрока “Барселона” заплатит 3,5 миллиона евро.

Отметим, Густаво Майя является лидером молодежного состава “Сан-Паулу”, в последних семи матчах он забил три гола.