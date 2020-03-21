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Барселона не станет увольнять Сетьена

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кике Сетьен

Руководство каталонской “Барселоны” положило конец слухам, которые предрекали увольнение главного тренера Кике Сетьена во время летнего межсезонья.

Как сообщает Diario Sport, боссы каталонского гранда очень довольно работой специалиста, который сумел наладить хорошую атмосферу в команде. Вне зависимости от результатов команды по итогам нынешнего сезона, тренер останется на своей должности и будет работать с командой в следующем сезоне.

Напомним, вчера кредит доверия Зинедину Зидану выписало руководство мадридского “Реала”, которое также гарантировало своему тренеру неприкосновенность.

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Тэги: БарселонаЗинедин ЗиданКике Сетьен
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