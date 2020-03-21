Бавария начала переговоры с Хавертцом

Главный талант немецкого футбола Кай Хавертц может в ближайшем будущем пополнить ряды самого титулованного клуба Германии.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, мюнхенская “Бавария” начала переговоры по контракту с молодым талантом “Байера”. Чтобы убедить игрока сменить клуб ему предлагают восемь миллионов евро в год и контракт сроком на пять лет.

Стоить отметить, что в борьбе за игрока “Баварии” придется выдержать конкуренцию со стороны таких клубов, как “Ливерпуль”, “ПСЖ” и “Барселона”, которые ранее сообщали о желании подписать таланта “аптекарей”.