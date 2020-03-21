Суббота, 21 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБавария начала переговоры с Хавертцом
Футбол

Бавария начала переговоры с Хавертцом

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кай Хаверц

Главный талант немецкого футбола Кай Хавертц может в ближайшем будущем пополнить ряды самого титулованного клуба Германии.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, мюнхенская “Бавария” начала переговоры по контракту с молодым талантом “Байера”. Чтобы убедить игрока сменить клуб ему предлагают восемь миллионов евро в год и контракт сроком на пять лет.

Стоить отметить, что в борьбе за игрока “Баварии” придется выдержать конкуренцию со стороны таких клубов, как “Ливерпуль”, “ПСЖ” и “Барселона”, которые ранее сообщали о желании подписать таланта “аптекарей”.

загрузка...
Тэги: БаварияБайерКай Хаверц
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 − четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Алексей Дитятьев
Украинский защитник рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Польше

Сергей Рафаилов
Рафаилов уходит из Зари из-за конфликта с Геллером?

Метеор
Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть в Днепре?

Мирон Маркевич
Маркевич сделал грустный прогноз по поводу Беларуси

Украинец забил победный гол в первом же матче в Беларуси (ВИДЕО)

Закрыть