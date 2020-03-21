Эрнест Астахов перешел в Кремень

Кременчуцкий “Кремень”, который является одним из претендентов на вылет во Вторую лигу, усилил линию защиты своей команды защитником студенческой сборной Украины Эрнестом Астаховым.

Как сообщает официальный сайт клуба с Полтавщины, 21-летний защитник подписал с клубом полноценное соглашение. Стоить отметить, что “Кремень” не чужой клуб для игрока, он уже выступал в Кременчуге, в общей сложности отыграв 25 поединков.

Напомним, чемпионат Украины среди команд Первой лиги, как и весь футбол в стране приостановлен на карантин. Когда команды возобновят чемпионат пока не известно.