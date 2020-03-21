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Футбол

Ингулец в случае выхода в УПЛ будет играть в Днепре?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Метеор

Один из лидеров Первой лиги чемпионата Украины “Ингулец”, несмотря на громкие заявления владельца клуба Александра Поворознюка о переезде на новый, собственный стадион летом этого года, вероятней всего не успеет достроить стадион за три месяца.

По информации Sport Arena, петровский клуб планирует проводить матчи УПЛ на бывшем стадионе днепровского “Днепра” “Метеоре”, который сейчас не принимает матчи высокого уровня. Известный в прошлом стадион будет заявлен “Ингульцом” на следующий сезон в качестве основного, в качестве резервного петровский клуб заявляет александрийскую “Нику”.

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Напомним, сейчас “Ингулец” строит собственный стадион на 7 000 мест, который планировался сдаться в эксплуатацию до начала сезона 2020/2021.

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Тэги: ИнгулецИнгулец-АренаМетеор
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