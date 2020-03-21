Коутинью может перейти в Интер

Бразильский полузащитник каталонской “Барселоны” Коутинью может перебраться в чемпионат Италии.

По информации Tuttosport, руководство каталонского гранда готово использовать игрока, как часть компенсации за трансфер нападающего миланского “Интера” Лаутаро Мартинеса. “Нерадзурри” оценили своего форварда в 150 миллионов евро, права на Коутиньо должны снизить сумму компенсации за игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Коутиньо девять голов и восемь результативных передач в 32 матчах за “Барселону”. Ранее сообщалось, что “Интеру” интересен также полузащитник каталонцев Артур.