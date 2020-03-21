Суббота, 21 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКоутинью может перейти в Интер
Футбол

Коутинью может перейти в Интер

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Фелипе Коутиньо

Бразильский полузащитник каталонской “Барселоны” Коутинью может перебраться в чемпионат Италии.

По информации Tuttosport, руководство каталонского гранда готово использовать игрока, как часть компенсации за трансфер нападающего миланского “Интера” Лаутаро Мартинеса. “Нерадзурри” оценили своего форварда в 150 миллионов евро, права на Коутиньо должны снизить сумму компенсации за игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Коутиньо девять голов и восемь результативных передач в 32 матчах за “Барселону”. Ранее сообщалось, что “Интеру” интересен также полузащитник каталонцев Артур.

загрузка...
Тэги: БарселонаИнтераЛаутаро МартинесФелипе Коутиньо
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Матеус Перейра
Вест Хэм определился с заменой Ярмоленко

Массимилиано Аллегри
ПСЖ начало переговоры с Аллегри

Джеймс Болтон
Три игрока Портсмута сдали положительный тест на коронавирус

Бубакари Сумаре
Ливерпуль лидирует в борьбе за таланта Лилля

“Ингулец” определился со стадионом, на котором будет играть в УПЛ

Закрыть