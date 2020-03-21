Лидер обороны Лестера перейдет в МС

Английский “Лестер”, который по праву считается одним из открытий сезона в АПЛ, летом может вновь неплохо заработать на продаже своих игроков.

По информации Sky Sports, одним из первых, кто может покинуть состав “лисов” может стать 23-летний защитник клуба Чаглар Сеюнджю. В услугах футболиста серьезную заинтересованность проявляет “Манчестер Сити”, который в первые числа июля готов заплатить за его трансфер 40 миллионов евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Чаглар Сеюнджю отыграл 28 матчей в чемпионате Англии и входит в число лучших защитников сезона.