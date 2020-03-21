Ливерпуль лидирует в борьбе за таланта Лилля

Один из самых востребованных футболистов французского “Лилля” Бубакари Сумаре может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Sport.es, большие планы на игрока имеет лидер АПЛ “Ливерпуль”, главный тренер которого Юрген Клопп лично заинтересован в переходе футболиста. Мерсисайдский клуб попытается приобрести игрока следующим летом, правда, руководство “Лилля” пока не спешит расставаться со своим талантом.

Напомним, ранее сообщалось, что Бубакари Сумаре интересен таким ТОП-клубам Европы, как: “Реал”, “Барселона”, “Интер” и “Тоттенхэм”.