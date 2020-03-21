Суббота, 21 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛиверпуль лидирует в борьбе за таланта Лилля
Футбол

Ливерпуль лидирует в борьбе за таланта Лилля

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Бубакари Сумаре

Один из самых востребованных футболистов французского “Лилля” Бубакари Сумаре может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Sport.es, большие планы на игрока имеет лидер АПЛ “Ливерпуль”, главный тренер которого Юрген Клопп лично заинтересован в переходе футболиста. Мерсисайдский клуб попытается приобрести игрока следующим летом, правда, руководство “Лилля” пока не спешит расставаться со своим талантом.

Напомним, ранее сообщалось, что Бубакари Сумаре интересен таким ТОП-клубам Европы, как: “Реал”, “Барселона”, “Интер” и “Тоттенхэм”.

загрузка...
Тэги: Бубакари СумареЛиверпульЛилль
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
“Ингулец” определился со стадионом, на котором будет играть в УПЛ

Чаглар Сеюнджю
Лидер обороны Лестера перейдет в МС

Эрнест Астахов
Эрнест Астахов перешел в Кремень

Густаво Майя
Барселона договорилась по переходу 19-летнего таланта Сан-Паулу

Дмитрий Китаев
Александрия не станет срезать зарплату своим игрокам на период карантина

Закрыть