ПСЖ начало переговоры с Аллегри

Несмотря на успешное выступление французского “ПСЖ” в нынешнем сезоне, вероятность отставки нынешнего наставника Томаса Тухеля после окончания сезона расценивается очень высоко.

Ранее уже сообщалось, что руководство французского гранда рассматривает вариант с Диего Симеоне, но учитывая верность аргентинского специалиста “Атлетико”, параллельно “ПСЖ” рассматривает другие варианты.

По информации французской прессы, представители парижского гранда начали переговоры с Массимилиано Аллегри. Инициатором приглашения итальянского тренера выступает спортивный директор парижан Леонардо, который хорошо знаком со специалистом по работе в “Милане”.