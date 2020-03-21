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ПСЖ начало переговоры с Аллегри

Андрей ОгородникНет комментариев
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Массимилиано Аллегри

Несмотря на успешное выступление французского “ПСЖ” в нынешнем сезоне, вероятность отставки нынешнего наставника Томаса Тухеля после окончания сезона расценивается очень высоко.

Ранее уже сообщалось, что руководство французского гранда рассматривает вариант с Диего Симеоне, но учитывая верность аргентинского специалиста “Атлетико”, параллельно “ПСЖ” рассматривает другие варианты.

По информации французской прессы, представители парижского гранда начали переговоры с Массимилиано Аллегри. Инициатором приглашения итальянского тренера выступает спортивный директор парижан Леонардо, который хорошо знаком со специалистом по работе в “Милане”.

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Тэги: Массимилиано АллегриПСЖТомас Тухель
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