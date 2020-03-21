Три игрока Портсмута сдали положительный тест на коронавирус

Опаснейший вирус COVID-19 продолжает “косить” известных представителей спорта.

Как сообщает британская пресса, сразу три игрока английского “Портсмута” сдали положительный тест на коронавирус. Заболевание было обнаружено у 25-летнего Джеймса Болтона, 24-летнего Энди Кэннона, а также 26-летнего Шона Раггетта.

Стоить отметить, что количество больных в “Портсмуте” может быть значительно больше, так, как пока обработано лишь половину тестов на коронавирус.

Напомним, по последним данным в Британии зафиксировано 4 тысячи случаев заражения коронавирусом, погибли 177 человек.