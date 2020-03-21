Украинский защитник рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Польше

Бывший защитник полтавской “Ворсклы”, львовских “Карпат” и других украинских клубов Алексей Дитятьев, который последние годы выступает в чемпионате Польши в составе “Краковии”, рассказал о ситуации в Польше.

Как и во всех странах Европы, в связи с коронавирусом в соседней стране также объявили карантин, что естественно затронуло и футбол.

«Люди практически не выходят на улицы, только в единичных случаях прогуливаются, делают пробежки, на велосипедах ездят. Намного меньше стало людей. Все ждут, когда все откроют и разрешат работать. Напряжение растет с каждым днем, напрягает неизвестность завтрашнего дня.

Что касается гигиены, все мы постоянно моем руки, дезинфицируем поверхности, проветриваем квартиры.

Непонятно, что будет с футболом. Ждем решений, вообще не тренируемся, только дома. Командой не собираемся – опасно. У многих игроков беременные жены, поэтому они боятся рисковать»

Напомним, из-за коронавируса в мире умерло свыше 11 тысяч человек.