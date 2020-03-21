Вест Хэм определился с заменой Ярмоленко

Дни украинского вингера Андрея Ярмоленко в составе лондонского “Вест Хэма” скорей всего сочтены.

Постоянные травмы украинского полузащитника вынуждает руководство “молотобойцев” искать усиление для правого фланга атаки. По информации британской прессы, приоритетным вариантом для “Вест Хэма” является полузащитник “Спортинга” Матеус Перейра, который отлично проявил себя в нынешнем сезоне выступая на правах аренды за “Вест Бромвич”. Переговоры по трансефру бразильца могут стартовать летом.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Матеус Перейра провел 34 матча, забил шесть голов и сделал шестнадцать результативных передач.