Запрещали дополнительные тренировки: Лунин пожаловался на испанские клубы

Страж ворот «Овьедо» Андрей Лунин сообщил, что в «Леганесе» и «Вальядолиде» ему запрещали дополнительные занятия.

По его словам, тренеры запрещали дополнительно приходить на базу тренироваться.

«Тренер говорил, что нежелательно столько приходить. Но я все равно приходил, когда мог, оставался после тренировок. Тренер несколько раз сказал, а потом мне просто перестали об этом говорить. То, что он мне скажет не работать, не значит, что я закончу», – сказал Лунин в интервью программы «Трындец».