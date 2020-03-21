Суббота, 21 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗапрещали дополнительные тренировки: Лунин пожаловался на испанские клубы
Футбол

Запрещали дополнительные тренировки: Лунин пожаловался на испанские клубы

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Страж ворот «Овьедо» Андрей Лунин сообщил, что в «Леганесе» и «Вальядолиде» ему запрещали дополнительные занятия.

По его словам, тренеры запрещали дополнительно приходить на базу тренироваться.

«Тренер говорил, что нежелательно столько приходить. Но я все равно приходил, когда мог, оставался после тренировок.  Тренер несколько раз сказал, а потом мне просто перестали об этом говорить. То, что он мне скажет не работать, не значит, что я закончу», – сказал Лунин в интервью программы «Трындец».

загрузка...
Тэги: Андрей Лунин
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Карпаты получат солидный процент от продажи Карраскаля в топ-клуб

Дибала заразился коронавирусом

Смалійчук: Вацко обещал, что Шаблий заработает “Карпатам” миллионы

Маркевич: Какой смысл восстанавливать УПЛ, если вирус не отступит?

Украинский бизнесмен приобрел клуб элитного дивизиона Молдовы

Закрыть