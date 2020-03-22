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Футбол

Арсенал нацелился на звезду Селтика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Одсонн Эдуар

Вероятный уход из команды Обамеянга вынуждает руководство лондонского “Арсенала” искать варианты замены габонскому форварду.

Как сообщает Sky Sports, среди потенциальных вариантов замены рассматривается форвард шотландского “Селтика” Одсон Эдуар. Скаутов “Арсенала” привлекла высокая результативность 22-летнего французского нападающего, который в нынешнем сезоне забил во всех турнирах 26 голов.

Напомним, Одсон Эдуар является воспитанником “ПСЖ”, но за основу парижан он так и не дебютировал. Ранее игрок регулярно вызывался в состав юношеской и молодежной сборной Франции.

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Тэги: АрсеналОдсонн ЭдуарСелтик
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