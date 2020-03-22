Динамо продлило карантин ещё на неделю

Увеличение количества зараженных коронавирусом заставило руководство киевского “Динамо” отсрочить возвращение команды из карантина.

Вместо 22 марта, на которое было запланировано возвращение к тренировкам, клуб выйдет из карантина 29 марта, то бишь через неделю. Все игроки на протяжении этой недели будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке.

Напомним, по состоянию на утро 22 марта было подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусом в Украине, в том числе три смертельных. Количество зараженных в мире превысило три сотни тысяч.