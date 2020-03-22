Ибрагимович намерен покинуть Милан

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович, несмотря на наличие в соглашении с “Миланом” опции возможной пролонгации контракта, скорей всего покинет клуб летом.

Как сообщает MilanNews.it, 38-летний нападающий “россонери” очень недоволен уходом из клуба Звонимира Бобана, а также вероятным уходом Паоло Мальдини. В связи с последним перестановками он планирует покинуть клуб.

Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с “Миланом” действует до конца сезона. Шведский бомбардир не исключал варианта окончания карьеры после ухода из “Милана”.