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Ибрагимович намерен покинуть Милан

Андрей ОгородникНет комментариев
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Златан Ибрагимович

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович, несмотря на наличие в соглашении с “Миланом” опции возможной пролонгации контракта, скорей всего покинет клуб летом.

Как сообщает MilanNews.it, 38-летний нападающий “россонери” очень недоволен уходом из клуба Звонимира Бобана, а также вероятным уходом Паоло Мальдини. В связи с последним перестановками он планирует покинуть клуб.

Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с “Миланом” действует до конца сезона. Шведский бомбардир не исключал варианта окончания карьеры после ухода из “Милана”.

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Тэги: Звонимир БобанЗлатан ИбрагимовичМилан
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