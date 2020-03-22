Интер откажется от услуг Алексиса Санчеса

Миланский “Интер” во время летнего трансферного окна не станет активировать опцию приобретения вингера “Манчестер Юнайтед” Алексиса Санчеса, который в нынешнем сезоне играет за нерадзурри на правах аренды.

По информации Calciomercato, руководство миланского клуба не довольно уровнем игры чилийца, который в нынешнем сезоне сыграл лишь в девяти матчах Серии А, забил гол и сделал две результативные передачи.

Учитывая высокую стоимость Алексиса Санчеса и высокую заработную плату, “Интер” намерен сосредоточится на поиске более дешевых вариантов.