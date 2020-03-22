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Футбол

Интер откажется от услуг Алексиса Санчеса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексис Санчес

Миланский “Интер” во время летнего трансферного окна не станет активировать опцию приобретения вингера “Манчестер Юнайтед” Алексиса Санчеса, который в нынешнем сезоне играет за нерадзурри на правах аренды.

По информации Calciomercato, руководство миланского клуба не довольно уровнем игры чилийца, который в нынешнем сезоне сыграл лишь в девяти матчах Серии А, забил гол и сделал две результативные передачи.

Учитывая высокую стоимость Алексиса Санчеса и высокую заработную плату, “Интер” намерен сосредоточится на поиске более дешевых вариантов.

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Тэги: Алексис СанчесИнтерМЮ
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