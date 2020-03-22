Кристалл пополнил свой состав двумя новичками

Один из лидеров группы Б Второй лиги чемпионата Украины херсонский “Кристалл” пополнил свой состав двумя новыми исполнителями.

Как сообщает официальный сайт херсонского клуба, новичками команды стал бывший защитник донецкого “Олимпика” и краматорского “Авангарда” Владислав Бородай, а также бывший игрок молодежных команд “Волыни” и “Мариуполя” Иван Головкин, с которыми были подписаны полноценные контракты.

Напомним, после первой половины сезона херсонский “Кристалл” идет на втором месте, отставая от “ВПК-Агро” на одно очко.