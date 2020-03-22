Воскресенье, 22 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛиверпуль выбирает замену Ловрену среди трех кандидатур
Футбол

Ливерпуль выбирает замену Ловрену среди трех кандидатур

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Упамекано

Вероятный уход Деяна Ловрена ближайшим летом вынуждает руководство английского “Ливерпуля” искать варианты замены хорватскому защитнику уже сейчас.

Как сообщает известное испанское издание AS, мерсисайдский клуб рассматривает три варианта для усиления центра обороны. Речь идет защитнике «Атлетико» Хосе Марие Хименесе, защитнике «Интера» Алессандро Бастони и игроке «РБ Лейцпиг» Дайо Упамекано.

Напомним, “Ливерпуль” в нынешнем сезоне уверенно лидирует в чемпионате Англии, для досрочного чемпионства команде достаточно выиграть два матча. Правда, когда чемпионат возобновится пока не известно.

загрузка...
Тэги: Дайот УпамеканоДеян ЛовренЛиверпуль
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Динамо
Динамо продлило карантин ещё на неделю

Даниэле Ругани
Ювентус завершил тестирование игроков на коронавирус

Одсонн Эдуар
Арсенал нацелился на звезду Селтика

Даниил Тумко
Чайка подписала воспитанника Динамо

Давиде Фараони
Рома и Наполи претендуют на лидера обороны Вероны

Закрыть