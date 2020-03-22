Ливерпуль выбирает замену Ловрену среди трех кандидатур

Вероятный уход Деяна Ловрена ближайшим летом вынуждает руководство английского “Ливерпуля” искать варианты замены хорватскому защитнику уже сейчас.

Как сообщает известное испанское издание AS, мерсисайдский клуб рассматривает три варианта для усиления центра обороны. Речь идет защитнике «Атлетико» Хосе Марие Хименесе, защитнике «Интера» Алессандро Бастони и игроке «РБ Лейцпиг» Дайо Упамекано.

Напомним, “Ливерпуль” в нынешнем сезоне уверенно лидирует в чемпионате Англии, для досрочного чемпионства команде достаточно выиграть два матча. Правда, когда чемпионат возобновится пока не известно.