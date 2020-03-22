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Футбол

Пау Торрес приоритетная цель Барселоны на позицию центрального защитника

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пау Торрес

Во время летнего трансферного окна каталонская “Барселона” бросит все силы на приобретение лидера обороны “Вильяреала” Пау Торреса.

Как сообщает Diario Sport, кандидатура 23-летнего футболиста “желтой субмарины” является приоритетной для каталонского гранда и уже согласована руководством клуба. Преградой может стать цена на игрока, который оценивается руководством “Вильяреала” в 50 миллионов евро, чтобы заполучить на него права “Барселона” готова выставить на трансфер Самуэля Умтити.

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В нынешнем сезоне на счету Пау Торреса 24 матча в чемпионате Испании, ранее сообщалось, что на игрока также претендует “Манчестер Юнайтед”.

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Тэги: БарселонаВильяреалПау Торрес
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