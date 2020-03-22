Пау Торрес приоритетная цель Барселоны на позицию центрального защитника

Во время летнего трансферного окна каталонская “Барселона” бросит все силы на приобретение лидера обороны “Вильяреала” Пау Торреса.

Как сообщает Diario Sport, кандидатура 23-летнего футболиста “желтой субмарины” является приоритетной для каталонского гранда и уже согласована руководством клуба. Преградой может стать цена на игрока, который оценивается руководством “Вильяреала” в 50 миллионов евро, чтобы заполучить на него права “Барселона” готова выставить на трансфер Самуэля Умтити.

В нынешнем сезоне на счету Пау Торреса 24 матча в чемпионате Испании, ранее сообщалось, что на игрока также претендует “Манчестер Юнайтед”.