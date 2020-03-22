Рома и Наполи претендуют на лидера обороны Вероны

Успешный сезон в исполнении бывшего защитника молодежной сборной Италии Давиде Фараони не остался без внимания со стороны ТОП-клубов Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, как минимум два клуба верхней части турнирной таблицы претендуют на 28-летнего защитника. Сообщается, что во время летнего трансферного окна за защитника поборются неаполитанский “Наполи” и римская “Рома”.

В нынешнем сезоне Давиде Фараони сыграл в 24 матчах Серии А и забил три гола, также игрок неоднократно попадал в символическую сборную тура.