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Футбол

Рома и Наполи претендуют на лидера обороны Вероны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Давиде Фараони

Успешный сезон в исполнении бывшего защитника молодежной сборной Италии Давиде Фараони не остался без внимания со стороны ТОП-клубов Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, как минимум два клуба верхней части турнирной таблицы претендуют на 28-летнего защитника. Сообщается, что во время летнего трансферного окна за защитника поборются неаполитанский “Наполи” и римская “Рома”.

В нынешнем сезоне Давиде Фараони сыграл в 24 матчах Серии А и забил три гола, также игрок неоднократно попадал в символическую сборную тура.

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Тэги: ВеронаДавиде ФараониРома
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