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Футбол

Смалійчук: Игроков “Карпат” даже на органы не продашь, потому что печень уничтожена

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший вице-президент “Карпат” Олег Смалійчук вдребезги раскритиковал трансферную политику клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

В интервью программе “ТаТоТаке” он отметил, что деньги от футболистов, которых привез во Львов Вадим Шаблий, можно получить разве продав их на органы. Да и то не получится, ведь печень у них уже фактически разрушена.

Смалійчук добавил, что если бы ему присудили смертную казнь, то выполнять ее он выбрал бы форвардов “Карпат”, которые и так никогда попасть не могут.

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Источник: sportanalytic.com
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