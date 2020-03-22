Воскресенье, 22 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТри украинца в ТОП-15 лучших игроков чемпионата Венгрии по данным InStat
Футбол

Три украинца в ТОП-15 лучших игроков чемпионата Венгрии по данным InStat

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Иван Петряк

Украинские футболисты продолжают отыгрывать важную роль в тактических построениях своих команд в чемпионате Венгрии.

По данным авторитетного аналитического портала InStat, сразу три украинских футболиста вошли в число лучших футболистов Высшего венгерского дивизиона. Речь идет о Александре Зубкове, который разместился на седьмом месте с показателем 267 баллов, Антоне Кравченко, который стал девятым (265 баллов) и Иване Петряке, который стал тринадцатым(263 балла).

Напомним, лидером чемпионата Венгрии является “Ференцварош” Сергея Реброва, за который играют Зубков и Харатин, вторым идет “Фехервар” Ивана Петряка.

загрузка...
Тэги: Александр ЗубковАнтон КравченкоИван Петряк
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Иван Головкин
Кристалл пополнил свой состав двумя новичками

Итальянский врач: До октября можем забыть про футбол со зрителями

Лоренсо Санс
Бывший президент Реал скончался от коронавируса

Алексис Санчес
Интер откажется от услуг Алексиса Санчеса

Андрей Лунин
Лунин рассказал у кого с игроков Реала самый сильный удар

Закрыть