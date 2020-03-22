Три украинца в ТОП-15 лучших игроков чемпионата Венгрии по данным InStat

Украинские футболисты продолжают отыгрывать важную роль в тактических построениях своих команд в чемпионате Венгрии.

По данным авторитетного аналитического портала InStat, сразу три украинских футболиста вошли в число лучших футболистов Высшего венгерского дивизиона. Речь идет о Александре Зубкове, который разместился на седьмом месте с показателем 267 баллов, Антоне Кравченко, который стал девятым (265 баллов) и Иване Петряке, который стал тринадцатым(263 балла).

Напомним, лидером чемпионата Венгрии является “Ференцварош” Сергея Реброва, за который играют Зубков и Харатин, вторым идет “Фехервар” Ивана Петряка.