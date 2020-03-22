В звезды сборной Бельгии обнаружен коронавирус

Ещё один известный игрок пополнил число футболистов зараженных коронавирусом.

Как сообщает Goal.com, полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни, который известен своими выступлениями в составе “Манчестер Юнайтед”, после возвращения в Китай, где он играет в составе «Шаньдун Лунэн», сдал положительный тест на коронавирус. Примечательно, что несмотря на то, что пандемия в Китае уже четвертый месяц, он стал первым футболистом, который заболел коронавирусом.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро опасные вирус был диагностирован в свыше 300 тысяч жителей по всему миру.