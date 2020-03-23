Понедельник, 23 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБойчук может покинуть львовские Карпаты
Футбол

Бойчук может покинуть львовские Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Александр Бойчук

Нападающий сборной Молдовы и львовских “Карпат” Александр Бойчук может покинуть клуб по окончанию сезона.

По словам молодого нападающего, во многом его решение будет зависеть от итогового положения клуба в турнирной таблице чемпионата Украины.

Контракт я подписал на два года, хотя если сохранить прописку в чемпионате не получится и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься и о возможном уходе

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего 14 матчей в чемпионате Украины, два гола и одна результативная передача.

загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 + 13 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Милан Шкриньяр
ПСЖ намерено приобрести лидера обороны Интера

Виктор Осимхен
Названа тройка претендентов на звание игрока года в Нигерии

Евгений Дикий
Исп.директор УПЛ назвал два сценария завершения сезона

Рауль Хименес
Реал нацелился на форварда Вулверхэмптона

Василий Белый
Нива Тернополь пополнила свой состав двумя новичками

Закрыть