Бойчук может покинуть львовские Карпаты

Нападающий сборной Молдовы и львовских “Карпат” Александр Бойчук может покинуть клуб по окончанию сезона.

По словам молодого нападающего, во многом его решение будет зависеть от итогового положения клуба в турнирной таблице чемпионата Украины.

Контракт я подписал на два года, хотя если сохранить прописку в чемпионате не получится и финансовая ситуация не улучшится, мне придется задуматься и о возможном уходе

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего 14 матчей в чемпионате Украины, два гола и одна результативная передача.