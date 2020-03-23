Два ветерана Ювентуса продлят соглашения с клубом

Туринский “Ювентус” в ближайшее время продлит контракты с двумя ветеранами команды Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.

По информации SportMediaset, переговоры руководства “Старой Синьоры” с игроками уже завершены. Буффон и Кьеллини подпишут контракты на ещё один сезон.

Напомним, Джанлуиджи Буффону исполнилось уже 42 года, большую часть своей карьеры он провел в Турине, тоже самое можно сказать и о 35-летнем защитнике Джорджо Кьеллини. Примечательно, что на двоих оба ветерана “Ювентуса” в нынешнем сезоне сыграли лишь десять матчей.