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Футбол

Два ветерана Ювентуса продлят соглашения с клубом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джанлуиджи Буффон

Туринский “Ювентус” в ближайшее время продлит контракты с двумя ветеранами команды Джанлуиджи Буффоном и Джорджо Кьеллини.

По информации SportMediaset, переговоры руководства “Старой Синьоры” с игроками уже завершены. Буффон и Кьеллини подпишут контракты на ещё один сезон.

Напомним, Джанлуиджи Буффону исполнилось уже 42 года, большую часть своей карьеры он провел в Турине, тоже самое можно сказать и о 35-летнем защитнике Джорджо Кьеллини. Примечательно, что на двоих оба ветерана “Ювентуса” в нынешнем сезоне сыграли лишь десять матчей.

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Тэги: Джанлуиджи БуффонДжорджо КьеллиниЮвентус
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