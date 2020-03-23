Экс-тренер сборной Украины назвал молодых игроков, которым по силе усилить Динамо

Бывший тренер сборной Украины и киевского “Динамо” Леонид Буряк оценил шансы игроков принадлежащих столичному гранду заиграть в команде после возвращения из аренды.

«Что касается арендованных динамовцев, то мне импонирует Супряга, я бы не хотел видеть его играющим в аренде. Да, возможно, он не готов играть в футбол, который мы хотим видеть, но у него есть такие качества, которых нет ни у кого: скорость, мощь, он не по годам фактурный, может побороться. Но ему нужно время.

Одни футболисты рано становятся на ноги, а другим нужно время. Нужно с ними разговаривать, что от них требуется. Молодые футболисты должны гореть футболом, мечтами, целями, достижениям.

Если клубы берут в аренду футболистов, они должны дать им разрешение играть против своих команд. Мы отдали их в аренду, и мы воочию хотим посмотреть, что у них изменилось. В этом и есть смысл аренды.

Приятно удивлен развитием Леднева. Думаю, что это будущий игрок основного состава «Динамо» Киев. Тоже самое касается Тымчика, Супряги, Булецы – они растут. То, что я вижу, эти футболисты уже могут играть в основном составе «бело-синих».

Напомним, Леднев и Супряга в нынешнем сезоне являются лучшими бомбардирами “Зари” и СК “Днепр-1” в нынешнем сезоне