Исп.директор УПЛ назвал два сценария завершения сезона

Исполнительный директор украинской Премьер лиги Евгений Дикий пролил свет на ситуацию с остановкой чемпионата Украины по футболу, который сейчас находится на карантине.

Учитывая тот факт, что клубы могут не успеть завершить сезон до 30 июня, как рекомендует УЕФА, руководство УПЛ рассматривает два сценария.

«Если не сможем закончить чемпионат в сроки, установленные УЕФА, будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или взять только первый этап, не брать во внимание 23-й тур. Будем предлагать этих два сценария.

По поводу вылета также рассматривается несколько вариантов. Варианты есть, но пока оглашать мы их не будем. Нам надо провести дополнительные консультации с УАФ. Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ».

Напомним, согласно первому сценарию второе место останется за “Зарей”, согласно второму за киевским “Динамо”. Второе место дарит команде путевку в Лигу Чемпионов.