Карпаты рассматривали возможность приглашения Маркевича

Один из лучших украинских тренеров Мирон Маркевич мог вновь возглавить львовские “Карпаты”.

По словам бывшего вице-президента “львов” Олега Смалийчука он лично вел переговоры с бывшим тренером “Металлиста”, но тот был категорически против возвращения в бывшую команду, с которой в свое время выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.

С моей стороны велись разговоры, чтобы сделать Маркевича тренером «Карпат», но он однозначно и категорически даже не захотел слушать. Это мы так встретились, кофе попили. На этом и кончилось.

Напомним, “Карпаты” сейчас являются главным претендентом на вылет в Первую лигу чемпионата Украины.