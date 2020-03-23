Понедельник, 23 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКарпаты рассматривали возможность приглашения Маркевича
Футбол

Карпаты рассматривали возможность приглашения Маркевича

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Олег Смалийчук

Один из лучших украинских тренеров Мирон Маркевич мог вновь возглавить львовские “Карпаты”.

По словам бывшего вице-президента “львов” Олега Смалийчука он лично вел переговоры с бывшим тренером “Металлиста”, но тот был категорически против возвращения в бывшую команду, с которой в свое время выигрывал бронзовые медали чемпионата Украины.

С моей стороны велись разговоры, чтобы сделать Маркевича тренером «Карпат», но он однозначно и категорически даже не захотел слушать. Это мы так встретились, кофе попили. На этом и кончилось.

Напомним, “Карпаты” сейчас являются главным претендентом на вылет в Первую лигу чемпионата Украины.

загрузка...
Тэги: КарпатыМирон МаркевичОлег Смалийчук
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
В последнее время “Карпаты” могли возглавить Маркевич и Блохин

Владислав Супряга
Экс-тренер сборной Украины назвал молодых игроков, которым по силе усилить Динамо

Джанлуиджи Буффон
Два ветерана Ювентуса продлят соглашения с клубом

Эдуард Мишу
ТОП-клубы Европы претендуют на 17-летнего таланта ПСЖ

Андрей Шевченко
Новый контракт Шевченко будет рассчитан на два года

Закрыть