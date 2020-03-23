Понедельник, 23 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНива Тернополь пополнила свой состав двумя новичками
Футбол

Нива Тернополь пополнила свой состав двумя новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Василий Белый

Один из лидеров группы А чемпионата Украины среди команд Второй лиги тернопольская “Нива” подписала двух новичков.

Как сообщает официальный сайт тернополян, игроками клуба стали защитник Василий Белый, который выступает на позиции защитника, а также полузащитник Дмитрий Скакун. Условия контрактов игроков не известны.

Отметим, оба игрока являются достаточно известными по меркам ПФЛ, Белый ранее играл в составе “Стали”, “Вереса” и “Руха”, в то время, как Скакун оставил свой след в таких командах, как: “Оболонь-Бровар”, “Арсенал” и “Калуш”.

загрузка...
Тэги: Василий БелыйВторая лигаНива Тернополь
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Олег Смалийчук
Карпаты рассматривали возможность приглашения Маркевича

В последнее время “Карпаты” могли возглавить Маркевич и Блохин

Владислав Супряга
Экс-тренер сборной Украины назвал молодых игроков, которым по силе усилить Динамо

Джанлуиджи Буффон
Два ветерана Ювентуса продлят соглашения с клубом

Эдуард Мишу
ТОП-клубы Европы претендуют на 17-летнего таланта ПСЖ

Закрыть