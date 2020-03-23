Нива Тернополь пополнила свой состав двумя новичками

Один из лидеров группы А чемпионата Украины среди команд Второй лиги тернопольская “Нива” подписала двух новичков.

Как сообщает официальный сайт тернополян, игроками клуба стали защитник Василий Белый, который выступает на позиции защитника, а также полузащитник Дмитрий Скакун. Условия контрактов игроков не известны.

Отметим, оба игрока являются достаточно известными по меркам ПФЛ, Белый ранее играл в составе “Стали”, “Вереса” и “Руха”, в то время, как Скакун оставил свой след в таких командах, как: “Оболонь-Бровар”, “Арсенал” и “Калуш”.