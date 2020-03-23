Новый контракт Шевченко будет рассчитан на два года

Нынешний наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может подписать с УАФ новый контракт сроком на два года.

По информации программы “Профутбол”, переговоры с Шевченком и его штабом находятся в активной стадии. Президент УАФ Андрей Павелко оценивает вероятность успешного завершения переговоров очень высоко.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году, под его руководством главная команда страны вышла в элитный дивизион Лиги Наций и квалифицировалась на чемпионат Европы 2020. Действующее соглашение тренера заканчивается этим летом.