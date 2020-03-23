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Футбол

ПСЖ намерено приобрести лидера обороны Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Милан Шкриньяр

Усиление центра обороны станет одной из главных задач французского “ПСЖ” во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Calciomercato, лучшая команда Франции последних лет намерена подписать в центр обороны лидера защиты миланского “Интера” и сборной Словакии Милана Шкриньяра. Заполучить 25-летнего футболиста “нерадзурри” клубу будет очень непросто, так как боссы миланского клуба желают выручить от продажи словака 80 миллионов евро.

Напомним, Шкриньяр не единственный вариант, который рассматривается французским грандом, клуб также изучает возможность подписания лидера обороны “Наполи” Калиду Кулибали.

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Тэги: ИнтерМилан ШкриньярПСЖ
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