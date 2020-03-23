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Футбол

Реал нацелился на форварда Вулверхэмптона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рауль Хименес

Один из лидеров чемпионата Испании мадридский “Реал” во время следующего трансферного окна намерен обновить линию атаки.

По информации AS, главный тренер “королевского клуба” Зинедин Зидан недоволен уровнем игры Мариано Диаса и Луки Йовича, которые летом скорей всего покинут клуб, причем, если Йовича планируют отдать в аренду, то Диаса и вовсе продать.

На место основного форварда Зинедин Зидан желает пригласить одного из лидеров “Вулверхэмптона” Рауля Хименеса, на счету которого 13 голов и шесть результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

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Стоить отметить, что 28-летний мексиканец уже имеет опыт выступления в Испании, правда, в свое время играя за “Атлетико” в 21 матче он забил лишь один гол.  

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Тэги: ВулверхэмптонРауль ХименесРеал
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