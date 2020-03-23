Шевченко сказал, стоило ли переносить Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко убежден, что это безусловно правильное решение. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он отметил в программе “Великий футбол”, что ситуация в мире сложилась очень серьезная, поэтому перенос чемпионата Европы было необходимо.

Шевченко напомнил, что коронавирус не разбирается, кого заражать, ведь недавно болезнь подхватил бывший защитник “Милана” Паоло Мальдини.

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