ТОП-клубы Европы претендуют на 17-летнего таланта ПСЖ

Нешуточная борьба обещает развернуться этим летом за 17-летнего таланта французского “ПСЖ” Эдуарда Мишу.

Как сообщает Calciomercato.com, в услугах воспитанника парижан проявляют заинтересованность “Манчестер Сити”, “Ювентус” и “Барселоны”, скауты которых давно следят за прогрессом юного полузащитника.

Отметим, действующее соглашение Эдуарда Мишу с “ПСЖ” заканчивается летом следующего года. Игрок является одним из главных талантов молодежной команды парижского гранда, а также вызывается в юношескую сборную Франции.