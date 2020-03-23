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Футбол

В последнее время “Карпаты” могли возглавить Маркевич и Блохин

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший вице-президент “Карпат” Олег Смалійчук рассказал программе “ТаТоТаке” о том, как вел переговоры с потенциальными наставниками. Сообщает сайт EURO.com.ua

В частности, на него выходит агент Олега Блохина и говорил, что нужно ехать в Киев и просить экс-наставника сборной Украины. Смалійчук говорит, что просить не хотел.

Вел он переговоры и с Мироном Маркевичем, но на пути его очередному возвращению в “Карпаты” стали напряженные отношения с владельцем клуба Петром Дыминским.

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Источник: sportanalytic.com
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