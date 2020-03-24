Главный тренер Арсенала излечился от коронавируса

Главный тренер лондонского “Арсенала” Микаель Артета успешно излечился от коронавируса, который был у него обнаружен десять дней назад.

По словам испанского специалиста сейчас он чувствует себя полным сил и готов вернутся к обычной жизни.

«Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы симптомы ушли. Я стал чувствовать себя намного лучше, у меня больше энергии. И теперь я действительно очень хорошо себя чувствую.

Все произошло очень быстро. Во вторник днем ​​я почувствовал себя нездорово и пошел к врачу, но его не было на месте. После тренировки мне позвонили из совета директоров, когда я ехал в машине. Мне сказали, что президент «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис сдал положительный тест, и все, кто был в контакте, в опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок “Челси” Калум Хадсон-Одои также излечился от коронавируса.