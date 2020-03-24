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Футбол

Матч между Аталантой и Валенсией стал причиной вспишки коронавируса в Италии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Исторический для “Аталанты” матч 1/8 финала против “Валенсии” 4:1 войдет в историю всей Италии, правда, с трагической стороны.

По словам руководителя отделения пульмонологии больницы имени папы Джованни XXIII в Бергамо Фабиано Ди Марко, высокая посещаемость матча против “Валенсии” стала причиной массового распространения коронавируса по всей провинции Бергамо и в итоге по всей Италии. Тот матч посетило 40 000 зрителей, которые в последствии стали переносчиками опасного вируса.

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Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Италии было подтверждено свыше 60 000 заболевших от коронавируса и более 5 тысяч случаев с летальным исходом.

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Тэги: АталантаВаленсиякоронавирус
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