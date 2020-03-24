Новичок Динамо рассказал, куда мог перейти до предложения киевского клуба

Зимний новичок киевского “Динамо” Бенито имел ряд заманчивых предложений до своего переезда в чемпионат Украины.

Несмотря на то, что на него претендовали клубы из более сильных чемпионатов, чем украинский, он выбрал действующих вице-чемпионов Украины.

У меня были предложения из Бельгии, России, Польши и Турции. Не могу сказать от каких клубов, потому что это конфиденциальная информация. Но это очень сильные команды. Большинство из них входит в пятерку лучших в своей стране.

Напомним, пока нигерийский новичок “Динамо” выступает исключительно за молодежную команду столичного клуба.