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Футбол

Новичок Динамо рассказал, куда мог перейти до предложения киевского клуба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бенито

Зимний новичок киевского “Динамо” Бенито имел ряд заманчивых предложений до своего переезда в чемпионат Украины.

Несмотря на то, что на него претендовали клубы из более сильных чемпионатов, чем украинский, он выбрал действующих вице-чемпионов Украины.

У меня были предложения из Бельгии, России, Польши и Турции. Не могу сказать от каких клубов, потому что это конфиденциальная информация. Но это очень сильные команды. Большинство из них входит в пятерку лучших в своей стране.

Напомним, пока нигерийский новичок “Динамо” выступает исключительно за молодежную команду столичного клуба.

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Тэги: Арсенал ТулаБенитоДинамо
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