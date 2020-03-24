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Футбол

Соболь в Бундеслиге, новый контракт Шевченко, Маркевич вел переговоры с “Карпатами”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Бывший вице-президент “Карпат” Олег Смалійчук рассказал программе “ТаТоТаке” о том, как вел переговоры с потенциальными наставниками.

В частности, на него выходит агент Олега Блохина и говорил, что нужно ехать в Киев и просить экс-наставника сборной Украины. Смалійчук говорит, что просить не хотел.

Вел он переговоры и с Мироном Маркевичем, но на пути его очередному возвращению в “Карпаты” стали напряженные отношения с владельцем клуба Петром Дыминским.

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Украинский защитник “Брюгге” Эдуард Соболь попал в сферу интересов клуба Бундеслиги.

24-летний защитник оказался интересным скаутам леверкузенского “Байера”, которые планируют следить за ним после завершения карантина.

Сам Соболь является игроком основы “Брюгге”, поэтому вряд ли он будет стоить меньше 10 миллионов евро.

Соболь у Бундеслізі, новий контракт Шевченка, Маркевич вів переговори з "Карпатами"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ведет переговоры о новый двухлетний контракт.

В эфире “Профутбол” прозвучала информация о том, что речь шла не только о следующем годе, но и о еще один сезон.

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Это будет означать, что Шевченко сможет провести со сборной не только Евро-2021, но и ЧМ-2022.

Соболь у Бундеслізі, новий контракт Шевченка, Маркевич вів переговори з "Карпатами"

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Защитник “Лестера” и сборной Англии Бен Чілвелл уже летом станет игроком “Манчестер Сити”.

Наставник команды Пеп Гвардиола видит именно англичанина основным левым защитником команды в следующем сезоне.

Планируется, что Зинченко будет дублером Чілвелла и станет играть в менее важных матчах.

Соболь у Бундеслізі, новий контракт Шевченка, Маркевич вів переговори з "Карпатами"

Источник: sportanalytic.com
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