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Футбол

Тоттенхэм нацелился на австрийскую звезду Лейпцига

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марсель Забитцер

Лондонский “Тоттенхэм” в поиске новых звезд для своей команды обратил внимание на одного из лидеров сборной Австрии и немецкого “Лейпцига” Марселя Забитцера.

Как сообщает Bild, лондонский клуб попытается приобрести 26-летнего полузащитника “быков” во время летнего трансферного окна. Чтобы убедить “Лейпциг” отпустить игрока “шпоры” готовы пожертвовать суммой в размере 45 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Марселя Забитцера 35 матчей за “Лейпциг” во всех турнирах, пятнадцать голов и восемь результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

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Тэги: ЛейпцигМарсель ЗабитцерТоттенхэм
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