Лацио интересуется скандальным форвардом сборной России

Известный российский нападающий Александр Кокорин, который не так давно вышел из СИЗО, может перебраться в чемпионат Италии.

По информации российского журналиста Сергея Егорова, большой интерес в услугах 29-летнего форварда сборной России и питерского “Зенита” проявляет ряд европейских клубов, в том числе и римский “Лацио”. Контракт форварда с питерским клубом подходит завершению, что позволит претендентам подписать игрока бесплатно.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за “Сочи” в составе которого забил три гола в четырех матчах. Ранее, вместе с ещё одним игроком сборной России Павлом Мамевым он угодил за решетку через потасовку в одном из российских кафе.