Четверг, 26 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛацио интересуется скандальным форвардом сборной России
Футбол

Лацио интересуется скандальным форвардом сборной России

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Александр Кокорин

Известный российский нападающий Александр Кокорин, который не так давно вышел из СИЗО, может перебраться в чемпионат Италии.

По информации российского журналиста Сергея Егорова, большой интерес в услугах 29-летнего форварда сборной России и питерского “Зенита” проявляет ряд европейских клубов, в том числе и римский “Лацио”. Контракт форварда с питерским клубом подходит завершению, что позволит претендентам подписать игрока бесплатно.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за “Сочи” в составе которого забил три гола в четырех матчах. Ранее, вместе с ещё одним игроком сборной России Павлом Мамевым он угодил за решетку через потасовку в одном из российских кафе.

загрузка...
Тэги: Александр КокоринЛациоСочи
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Коваленко
Рома планирует пригласить Коваленко

В “Милане” махнули рукой на Шевченко

Суркис – о приглашении Скрипника в “Динамо”

Врач “Черноморца”: В апреле солнце уничтожит коронавирус

Новый “динамовец”: Я интересовал клубы из четырех стран

Закрыть