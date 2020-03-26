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Футбол

Суркис – о приглашении Скрипника в “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент “Динамо” Игорь Суркис опроверг слухи о смене тренера первой команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19 – некоторые люди предпочитают придумывать новости о “Динамо”. Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности. Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фэйковая информация. Из этой же оперы сообщения о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь.

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А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб “Динамо” совершит еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете”, – говорит Суркис.

Информация о том, что наставник “Зари” возглавит “Динамо” прозвучала в программе “Футбольный формат” от Олега Ящука.

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Источник: sportanalytic.com
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