Бельгийский клуб может выставить за дверь трех украинцев

Бельгийский “Гент” уже ищет варианты выхода из кризиса вызванной эпидемией коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным местной прессы, “индейцы” изучают возможность серьезной кадровой чистки в летнее трансферное окно. В списке потенциальных кандидатов на выход вошли и трое украинских игроков Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Яремчука готовы продать в случае выгодного предложения, а вот с Безусом и Пластуном могут распрощаться через их неубедительную игру в последних матчах перед карантином. Впрочем, окончательного решения по всем трем украинским футболистам пока не принято.

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Добавим, во всех трех украинцев есть действующие контракты с “Гентом”.