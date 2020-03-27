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Футбол

Бельгийский клуб может выставить за дверь трех украинцев

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бельгийский “Гент” уже ищет варианты выхода из кризиса вызванной эпидемией коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным местной прессы, “индейцы” изучают возможность серьезной кадровой чистки в летнее трансферное окно. В списке потенциальных кандидатов на выход вошли и трое украинских игроков Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Яремчука готовы продать в случае выгодного предложения, а вот с Безусом и Пластуном могут распрощаться через их неубедительную игру в последних матчах перед карантином. Впрочем, окончательного решения по всем трем украинским футболистам пока не принято.

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Добавим, во всех трех украинцев есть действующие контракты с “Гентом”.

Источник: sportanalytic.com
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