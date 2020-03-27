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Футбол

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины мог оказаться в Селтике

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниил Бескоровайный

Молодой украинский защитник Даниил Бескоровайный, который после молодежного чемпионата мира, где он стал чемпионом, стал получать регулярную игровую практику в составе словацкого “ДАКа”, летом имел возможность уйти на повышение.

Помимо “Лацио” и “Болоньи”, об интересе которых сообщалось ранее, игрок интересовался также гранд чемпионата Шотландии “Селтик”.

Об интересе «Селтика» мне сказали, когда переход уже сорвался. До этого я не знал. Моя задача была – играть и показывать на футбольном поле свои способности, потому что мой возраст и позиция всегда конкурентоспособны и постоянно надо бороться за свое место.

В нынешнем сезоне на счету Даниила Бескоровайного 18 матчей в чемпионате Словакии. Игрок является воспитанником луцкой “Волыни”.

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