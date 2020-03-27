Чемпионат Беларуси нарасхват среди зарубежных вещателей

Остановка всех европейских чемпионатов в связи с пандемией коронавируса сильно повысила спрос к чемпионату Беларуси по футболу, который остается единственным, где продолжают проводить матчи.

Помимо украинского канала Спорт 1 и российского канала Матч ТВ, которыми приобрели права на показ трансляций одними с первых, за последние несколько дней права на ретрансляцию приобрели также каналы Sport klub 1, Sport 5 и неназванный канал с Индии.

Благодаря коронавирусу, белорусский футбол впервые получит деньги за права на трансляцию, в ближайшее время матчи Высшей лиги местного чемпионата будут транслировать Россия, Украина, Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония.