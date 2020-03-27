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Футбол

Дибала, зараженный коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Сергей СумскойНет комментариев
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, который был заражен коронавирусом, описал симптомы заболевания.

По словам аргентинского игрока, сейчас ему лучше, но пару дней назад у него были серьезные симптомы.

«Несколько дней назад я чувствовал что-то вроде тяжести, но сейчас мне однозначно лучше. В те дни я уже через пять минут чувствовал, что ничего не могу делать, я быстро уставал, мышцы болели. Сейчас мне и моей девушке лучше», – приводит слова Дибалы La Gazzetta dello Sport.

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Тэги: коронавирусПауло Дибала
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