Дибала, зараженный коронавирусом, рассказал о своем состоянии

Полузащитник туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, который был заражен коронавирусом, описал симптомы заболевания.

По словам аргентинского игрока, сейчас ему лучше, но пару дней назад у него были серьезные симптомы.

«Несколько дней назад я чувствовал что-то вроде тяжести, но сейчас мне однозначно лучше. В те дни я уже через пять минут чувствовал, что ничего не могу делать, я быстро уставал, мышцы болели. Сейчас мне и моей девушке лучше», – приводит слова Дибалы La Gazzetta dello Sport.