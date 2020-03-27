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Футбол

Генк и Гент претендуют на Зубкова

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зубков

Серьезна борьба обещает развернуться ближайшим временем за молодого таланта донецкого “Шахтера” Александра Зубкова, который проводит отличный сезон в чемпионате Венгрии, где на правах аренды выступает за “Ференцварош”.

По информации Футбол 24, бельгийские “Гент” и “Генк” готовы предложить “Шахтеру” за их таланта три миллиона евро. Сделка может состоятся ближайшим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Зубков интересен “Сампдории”, которая уже сделал предложение “Шахтеру” в размере 4,5 миллионов евро. Сам игрок, к слову, также заинтересован в переезде в Италию.

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Тэги: Александр ЗубковГенкГент
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