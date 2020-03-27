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Футбол

Кобин: Матч с “Динамо” станет настоящим праздником для фанатов из Закарпатья

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер ужгородского “Миная” Василий Кобин поделился ожиданиями от полуфинального поединка Кубка Украины против “Миная”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имели возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе “Авангард”, трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минаї.

Тем более, что на “Авангарде” обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям”, – сказал Кобин.

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Напомним, матчи 1/2 финала Кубка Украины были запланированы на 15 апреля, однако в связи с карантином не состоятся в установленный срок.

Источник: sportanalytic.com
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