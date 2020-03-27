Кобин: Матч с “Динамо” станет настоящим праздником для фанатов из Закарпатья

Главный тренер ужгородского “Миная” Василий Кобин поделился ожиданиями от полуфинального поединка Кубка Украины против “Миная”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имели возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе “Авангард”, трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минаї.

Тем более, что на “Авангарде” обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям”, – сказал Кобин.

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Напомним, матчи 1/2 финала Кубка Украины были запланированы на 15 апреля, однако в связи с карантином не состоятся в установленный срок.